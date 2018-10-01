Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

Ранее сообщалось о 832 погибших.

Фото : © REUTERS / Antara Foto/Hafidz Mubarak1 октября 2018, 08:55

Число погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 832 погибших.

По данным издания, около 16,7 тысячи человек покинули свои дома из-за землетрясений и около 2,4 миллиона понадобится гуманитарная помощь.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе были зафиксированы одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты