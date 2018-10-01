В понедельник на юге Казахстана ожидаются дожди с грозами

На северо-западе и востоке страны возможен туман.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 1 октября, передает zakon.kz.

Синоптики прогнозируют, что на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе и востоке - туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем усилится ветер местами 15-20, порывы 23 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с. Ночью в Кызылординской области местами ожидается гроза. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, днем Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области местами – туман.В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, с 1-2 октября в Акмолинской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. В Астане 2 октября временами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 16°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 1 октября.

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