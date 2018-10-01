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Биртанов поручил внести антибиотик для больных муковисцидозом в список бесплатных

Важный антибиотик для больных муковисцидозом с синегнойной инфекцией будет внесен в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения за счёт средств республиканского бюджета.

Фото : Муковисцидоз1 октября 2018, 09:39

Елжан Биртанов в ходе встречи с руководителем Казахстанской ассоциации муковисцидоза Индирой Избасаровой, Научного центра педиатрии и детской хирургии обсудил вопросы пациентов, больных муковисцидозом, передает Zakon.kz.

Как сообщила на своей странице в Facebook Индира Избасарова, итогом встречи стало решение о создании 4 межрегиональных центров муковисцидоза на базе государственных больниц.

"Кроме того, министр поручил внести препарат колистин, жизненно важный антибиотик для больных муковисцидозом с синегнойной инфекцией, в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения за счёт средств республиканского бюджета. От лица нашей организации хочу выразить глубокую благодарность Министерству здравоохранения Республики Казахстан и лично Елжану Амантаевичу за внимание к нашему заболеванию и поддержку наших больных детей", - написала Избасарова.


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