После скандала выбрали новую "мисс Украина"
Корону получила 19-летняя Леонила Гузь.
Фото : instagram.com1 октября 2018, 09:55
Во время телеверсии конкурса "Мисс Украина-2018" на "1+1" стало известно имя новой победительницы конкурса, передает "ТСН".
По решению членов жюри заветная корона досталась 19-летней Леониле Гузь с Херсона. Уже в декабре красавица представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира". В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. В конкурсе примут участие более 120 стран.
Напомним, что в этом году вокруг конкурса красоты разгорелся настоящий скандал. 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева, которая завоевала почетный титул "Мисс Украина-2018", была дисквалифицирована из конкурса. Девушка нарушила правила конкурса и скрыла от организаторов, что была замужем и имеет 4-летнего сына.
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