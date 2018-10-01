После скандала выбрали новую "мисс Украина"

Корону получила 19-летняя Леонила Гузь.

Во время телеверсии конкурса "Мисс Украина-2018" на "1+1" стало известно имя новой победительницы конкурса, передает "ТСН".

По решению членов жюри заветная корона досталась 19-летней Леониле Гузь с Херсона. Уже в декабре красавица представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира". В этом году он пройдет в Китае на острове Хайнань. В конкурсе примут участие более 120 стран.

Напомним, что в этом году вокруг конкурса красоты разгорелся настоящий скандал. 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева, которая завоевала почетный титул "Мисс Украина-2018", была дисквалифицирована из конкурса. Девушка нарушила правила конкурса и скрыла от организаторов, что была замужем и имеет 4-летнего сына.

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