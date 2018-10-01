Итоги приватизации в Казахстане: что и за сколько продано, а что вообще не пользуется спросом

Самым дорогим приватизированным гособъектом стало АО КазАТК, а самым дешевым – ТОО «Шу сервис».

По предварительным итогам конкурсной приватизации в текущем году, самым дорогим приватизированным гособъектом стало года АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева» (КазАТК), сообщает Abctv.kz со ссылкой на в АО «Информационно-учетный центр» (ИУЦ).

На конец сентября 2018 года КазАТК является самым дорогим объектом приватизации, реализованным в ходе конкурсных процедур. При стартовой цене в 10 млрд тенге конечная стоимость реализации в ходе электронных торгов выросла до 10,25 млрд тенге.

В сфере учета госимущества, самым дешевым объектом стали 49% ТОО «Шу сервис», которые были распроданы за 154 тыс. тенге. При этом стартовая цена аукциона была 45,8 млн тенге. Продавцом лота выступил отдел финансов акимата Шуского района Жамбылской области, а сами торги проходили по голландскому методу, то есть на понижение.

Нередки случаи, когда стоимость объектов вырастала в два и более раза по сравнению со стартовой ценой. Так, областная футбольная команда «Атырау» выросла более чем в шесть раз – с 81 млн до 505 млн тенге. Региональный центр ГЧП Алматинской области вырос в пять раз – с 7,7 млн до 37 млн тенге. Футбольный клуб «Акжайык» со стартовой цены 10,9 млн тенге повысился до 35 млн тенге.

Другой спортивный объект – областной профессиональный спортивный клуб по хоккею «Бейбарыс-Атырау», относящийся к Управлению физкультуры и спорта Атырауской области, со 183 млн тенге «ушел с молотка» за 500 млн тенге. Стоимость ТОО «Атырау Innovations» с 8 млн тенге увеличилась до 26 млн тенге. АО «Таразэнергоцентр» со стартовой цены 2,1 млрд тенге в итоге был продан за 6,2 млрд тенге.

По данным ведомства, максимальное количество участников в одном конкурсе составило девять. Это гораздо меньше по сравнению с 2017 годом, когда в аукционе на авто акимата участвовало более 400 лиц.

Так, в этом году по девять участников было на аукционах городской поликлиники № 2 Управления здравоохранения акимата Жамбылской области, ТОО «Сарыарка Агро», городской поликлиники № 34» Управления здравоохранения Алматы, ТОО «А-КБК».

Как стало известно, из зарегистрированных участников на сайте госреестра физические лица составляют 32 тыс. человек, юридические лица – 22 тыс., ИП – 10 тыс.

В целом победителей торгов – 436. Наиболее количество победителей – в Алматы (116), Астане (47) и Туркестанской области (27). Минимальное количество – в Акмолинской (12), Кызылординской (9) и Актюбинской (6) областях. В свою очередь, по данным ИУЦ, нерезидентам Казахстана реализованы 24 объекта на сумму 72,5 млрд тенге.

В течение года не нашли покупателей и были ликвидированы порядка 100 объектов. Среди них профессиональный гандбольный клуб «Іле», областной консультативно-диагностический центр акимата Западно-Казахстанской области, стадион «Сұңқар» акимата города Сарани, футбольный клуб «Восток» акимата г. Усть-Каменогорска и другие.

Отметим, в настоящее время на приватизацию выставлены крупные объекты АО «КазМунайГаз». В их числе национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», базирующаяся в Актау, АО «Казахстанско-Британский технический университет» в Алматы и один из блоков бизнес-центра «Изумрудный квартал» в Астане.

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