Производство химпродукции в Казахстане выросло на 18%

Почти треть всех объемов выпуска сконцентрирована в Жамбылской области.

По итогам 8 месяцев предприятия химической промышленности РК выпустили продукции на 248,3 млрд тенге - это сразу на 18,4% больше, чем годом ранее (и на 9,3% - в физическом объеме), сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, более 30% производства сконцентрировано в Жамбылской области (79 млрд тг, сразу +39,2% за год), еще 14,7% - в Актюбинской (36,5 млрд тг, +14,6% за год) и 13% - в Карагандинской (32,2 млрд тг, что, впрочем, на 7,9% меньше, чем год назад).

«В Жамбылской области сфера химической промышленности продолжает активно развиваться. На днях в Анкаре в рамках официального визита Главы государства в Турцию состоялся казахстанско-турецкий инвестиционный форум, в ходе которого были подписаны 22 коммерческих документа на общую сумму 1,7 млрд долларов. В их числе акимат Жамбылской области и турецкая компания «Yildirim Holding» подписали двустороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта по производству кальцинированной соды в селе Тогызкент Сарысуского района Жамбылской области, в 65 км от города Жанатаса», - говорится в исследовании.

Срок окупаемости проекта рассчитывается на 7 лет. Предполагается создание 300 постоянных рабочих мест. На первом этапе компания намерена вложить 300 млн долларов в реализацию проекта. Проектная мощность завода на начальном этапе около 400 тысяч тонн кальцинированной соды в год, что равносильно объему импортируемой сегодня из России соды. С закрытием потребностей внутреннего рынка на втором этапе планируется увеличение проектной мощности до 1 млн тонн соды в год, и производство продукции на экспорт.

В натуральном выражении компании химпрома резко увеличили выпуск полистирола (сразу в 2,2 раза год-к-году), добавок для строительных растворов (на 50,5% за год), и диоксида углерода, активно применяемый в пищепроме, криохирургии и для пожаротушения (на 21,9% за год).

За 7 месяцев текущего года в страну импортировали химической продукции сразу на 3 миллиарда долларов США - на 9,3% больше, чем годом ранее. Экспорт в секторе, напротив, в упадке - минус 6,5% год-к-году, до 1,2 млрд долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!