Fortebank конвертирует 220 млрд тенге "Самрук-Қазына"

Сделка находится на стадии завершения.

АО "Самрук-Қазына" переводит ранее размещенные средства в сумме 220 млрд тенге из депозита в облигации, передает пресс-служба компании.

Фонд заключил соглашение с АО "Fortebank" во исполнение поручения Главы государства по принятию мер по долгосрочному кредитованию экономики и развитию фондового рынка. В рамках данного соглашения на паритетных условиях банк финансирует АО "Самрук-Қазына" на 75 млрд тенге, АО "Национальная компания "Қазақстан Темiр Жолы" – 75 млрд тенге и АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" – до 200 млн долларов.

Топ-менеджмент предварительно сообщал об этом в августе этого года, не называя банк. По мнению Фонда, ситуация в Fortebank является стабильной и уровень ликвидности Банка позволяет предоставить фондирование Группе Фонда в заявленном объеме. Сделка находится на стадии завершения.

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