Люди повылетали из машины в результате ДТП

По словам очевидцев, в автомобиле, который слетел с трассы, находились шесть человек.

Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области, передает Alau.

ДТП произошло на Введенской трассе, на повороте между поселком Джамбула и Алтын Дала.

По словам очевидцев, в автомобиле, который слетел с трассы, находились шесть человек. Четверых выбросило из авто.

"Было в машине трое парней и три девушки. Две девушки сильно пострадали. В окружности 20 метров лежали четверо. Двоих из машины очевидцы вытаскивали — это водитель и пассажир рядом", — рассказал очевидец.

По словам очевидца, аварию увидели мужчина и женщина, которые проезжали мимо. Если бы не они, пострадавших долго бы никто не заметил.

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