Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Люди повылетали из машины в результате ДТП

По словам очевидцев, в автомобиле, который слетел с трассы, находились шесть человек.

Фото : zakon.kz1 октября 2018, 10:38

Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области, передает Alau.

ДТП произошло на Введенской трассе, на повороте между поселком Джамбула и Алтын Дала.

По словам очевидцев, в автомобиле, который слетел с трассы, находились шесть человек. Четверых выбросило из авто.

"Было в машине трое парней и три девушки. Две девушки сильно пострадали. В окружности 20 метров лежали четверо. Двоих из машины очевидцы вытаскивали — это водитель и пассажир рядом", — рассказал очевидец.

По словам очевидца, аварию увидели мужчина и женщина, которые проезжали мимо. Если бы не они, пострадавших долго бы никто не заметил.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты