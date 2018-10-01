Люди повылетали из машины в результате ДТП
По словам очевидцев, в автомобиле, который слетел с трассы, находились шесть человек.
Фото : zakon.kz1 октября 2018, 10:38
Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области, передает Alau.
ДТП произошло на Введенской трассе, на повороте между поселком Джамбула и Алтын Дала.
По словам очевидцев, в автомобиле, который слетел с трассы, находились шесть человек. Четверых выбросило из авто.
"Было в машине трое парней и три девушки. Две девушки сильно пострадали. В окружности 20 метров лежали четверо. Двоих из машины очевидцы вытаскивали — это водитель и пассажир рядом", — рассказал очевидец.
По словам очевидца, аварию увидели мужчина и женщина, которые проезжали мимо. Если бы не они, пострадавших долго бы никто не заметил.
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