Случай заражения человека птичьим гриппом зафиксировали в Китае

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6, который является потенциально смертельным, зарегистрирован в китайской южной провинции Гуандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на гонконгский телеканал RTHK.

Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, у которого 25 сентября начали проявляться симптомы заболевания. Он был госпитализирован 26 сентября и до настоящего времени находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что перед появлением симптомов заболевания мужчина имел непосредственный контакт с живой домашней птицей.

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