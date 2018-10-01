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Случай заражения человека птичьим гриппом зафиксировали в Китае

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото : mignews.com.ua1 октября 2018, 10:20

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6, который является потенциально смертельным, зарегистрирован в китайской южной провинции Гуандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на гонконгский телеканал RTHK.

Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, у которого 25 сентября начали проявляться симптомы заболевания. Он был госпитализирован 26 сентября и до настоящего времени находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что перед появлением симптомов заболевания мужчина имел непосредственный контакт с живой домашней птицей.


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