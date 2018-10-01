Часть домов в Алматы останется без газа
Подачу топлива ограничат на один день.
Фото : allbiz.kz1 октября 2018, 11:12
Часть домов в Алматы останется без газа на один день, сообщает Zakon.kz.
Газоснабжение ограничат со 2 по 3 октября.
"В связи с пробивкой ул.Назарбаева до ул.Жансугурова с эстакадой через ж/д пути на газопроводе среднего и низкого давления, под отключение попадает 517 вводов частного сектора в квадрате улиц: Тобаякова-Сейфуллина-Жансугурова-Дарвина", - говорится в сообщении Управления магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия".
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