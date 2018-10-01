Курс доллара вырос до 364,35 тенге
Объем торгов – 6,1 млн долларов.
Фото : Zakon.kz1 октября 2018, 11:32
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 364,35 тенге за доллар (+1,28 тенге), объем торгов – 6,1 млн долларов (-72 350 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5550 тенге за рубль, предложение – 5,5650 тенге за рубль.
В обменниках курс доллара - 363,5-366 тенге, евро - 422,4-425,5 тенге, рос.рубля - 5,53-5,59 тенге.
В торгах приняли участие 14 банков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939468-1e48c3156fa9a0e106acc0ecd6550fd8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...