Курс доллара вырос до 364,35 тенге

Объем торгов – 6,1 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 364,35 тенге за доллар (+1,28 тенге), объем торгов – 6,1 млн долларов (-72 350 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5550 тенге за рубль, предложение – 5,5650 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 363,5-366 тенге, евро - 422,4-425,5 тенге, рос.рубля - 5,53-5,59 тенге.

В торгах приняли участие 14 банков.

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