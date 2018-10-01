Жибек Куламбаева дошла до финала турнира ITF в Шымкенте

В финале международного турнира казахстанка уступила россиянке Дарье Лодиковой.

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева дошла до финала международного турнира ITFв Шымкенте с призовым фондом $15 000, передает Zakon.kz.

В финале международного турнира казахстанка уступила россиянке Дарье Лодиковой со счетом 7:6(5),6:4. До выхода в финал турнира казахстанка в полуфинале переиграла свою соотечественницу Екатерину Дмитриченко со счетом 6:4, 6:7(0), 6:3. В четвертьфинале Жибек выиграла Александру Олейникову их Хорватии- 7:6(1),7:5. Во втором круге турнира отправила домой россиянку Камилу Рахимову, а в стартовом матче Владу Коваль из России.

Также казахстанка Екатерина Дмитриченко выиграла турнира в парном разряде. В решающем матче она вместе с Анной Яковлевой из России одолели теннисисток из Узбекистана Ясмину Каримжанову и Севиль Юлдашеву со счетом 6:4,6:3.

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