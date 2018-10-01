Мечты дизайнеров воплощаются в реальность с мульти-сплит системой LG

Мульти-сплит системы создают значительную разницу в проектировании жилых домов, офисных пространств или небольших коммерческих помещений.

Для дизайнера гибкость и свобода в системах и дизайне пространства первостепенны. Мульти-сплит системы LG Air Solution освобождают дизайнеров от ограничений в проектировании.

Мульти-сплит системы создают значительную разницу в проектировании жилых домов, офисных пространств или небольших коммерческих помещений. Мульти-сплит системы способны объединять работу 9 внутренних блоков с одним внешним, в зависимости от мощности каждой единицы. Система при необходимости также может быть с легкостью увеличена путем установки дополнительных внутренних блоков без добавления внешних блоков.

Гибкость в дизайне позволяет более эффективно использовать как пространство при установке внешних блоков, так и эстетику интерьера. Широкий ассортимент внутренних блоков, предлагаемый LG, обеспечивает практически бесконечный выбор дизайна интерьера, а каждым блоком при этом можно управлять независимо несмотря на соединение с общим единым блоком снаружи. В установке полностью адаптивных ОВК-систем, которые можно с легкостью увеличивать, возможны любые комбинации четырехпоточных и однопоточных кассетных, потолочных и настенных внутренних блоков.

Мульти-сплит решения LG подходят для премиальных домов с уникальными решениями в интерьере, маленьких многоэтажных офисов и небольших коммерческих пространств, как магазины и рестораны. Гибкость мульти-сплит систем LG позволяет дизайнерам свободно комбинировать внутренние блоки для соответствия каждому требуемому помещению, в то же время добавляя эстетику в любом интерьере. Экстерьер комплекса будет смотреться чисто и аккуратно без бесчисленных наружных блоков.

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