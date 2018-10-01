Работодателей призвали регистрироваться на электронной бирже труда

Регистрация бесплатная.

Управление занятости и социальных программ Алматы уведомило о том, что все работодатели могут зарегистрироваться на электронной бирже труда, передает Zakon.kz.

Как сообщается, сайт электронной биржи - enbek.kz, регистрация бесплатная в рубрике «работодатель».

Электронная биржа труда (далее – Е-Биржа) представляет собой единую цифровую площадку по трудоустройству, обеспечивающую возможности для поиска работы и содействия в подборе персонала. Информация о вакансиях и соискателях по всей Республике ежедневно обновляется из различных источников:

- работодателями и соискателями самостоятельно;

- из государственной базы данных вакансий и соискателей (интеграция с Государственной базой данных формируемой центрами занятости населения);

- частными агентствами занятости;

- средствами массовой информации;

- онлайн-площадками по трудоустройству.

Портал Е-Биржа позволяет:

- получить онлайн-доступ к базе данных вакансий и резюме;

- зарегистрировать Личный кабинет и разместить вакансию или резюме;

- подписаться на рассылку и получать на свой электронный адрес или в мессенджер Telegram вновь публикуемые на портале вакансии и резюме, в соответствии с заданными критериям (сфера деятельности, профессия, регион);

- принять на работу или быть принятым на работу, используя режимы откликов и приглашений на собеседования;

- размещать в Личном кабинете работодателя заявки на субсидирование на специальные рабочие места;

- подавать в режиме онлайн сведения о текущих вакансиях в Центры занятости населения;

- пройти тест на профориентацию и найти на портале вакансии, соответствующие результатам теста;

Регистрация на Е-Бирже, доступ к базе данных вакансий и резюме, публикация вакансий, резюме и другой информации предоставляется круглосуточно и на безвозмездной основе.

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