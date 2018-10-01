Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Работодателей призвали регистрироваться на электронной бирже труда

Регистрация бесплатная.

Фото : Zakon.kz1 октября 2018, 11:44

Управление занятости и социальных программ Алматы уведомило о том, что все работодатели могут зарегистрироваться на электронной бирже труда, передает Zakon.kz.

Как сообщается, сайт электронной биржи - enbek.kz, регистрация бесплатная в рубрике «работодатель».

Электронная биржа труда (далее – Е-Биржа) представляет собой единую цифровую площадку по трудоустройству, обеспечивающую возможности для поиска работы и содействия в подборе персонала. Информация о вакансиях и соискателях по всей Республике ежедневно обновляется из различных источников:

- работодателями и соискателями самостоятельно;
- из государственной базы данных вакансий и соискателей (интеграция с Государственной базой данных формируемой центрами занятости населения);
- частными агентствами занятости;
- средствами массовой информации;
- онлайн-площадками по трудоустройству.
Портал Е-Биржа позволяет:
- получить онлайн-доступ к базе данных вакансий и резюме;
- зарегистрировать Личный кабинет и разместить вакансию или резюме;
- подписаться на рассылку и получать на свой электронный адрес или в мессенджер Telegram вновь публикуемые на портале вакансии и резюме, в соответствии с заданными критериям (сфера деятельности, профессия, регион);
- принять на работу или быть принятым на работу, используя режимы откликов и приглашений на собеседования;
- размещать в Личном кабинете работодателя заявки на субсидирование на специальные рабочие места;
- подавать в режиме онлайн сведения о текущих вакансиях в Центры занятости населения;
- пройти тест на профориентацию и найти на портале вакансии, соответствующие результатам теста;

Регистрация на Е-Бирже, доступ к базе данных вакансий и резюме, публикация вакансий, резюме и другой информации предоставляется круглосуточно и на безвозмездной основе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты