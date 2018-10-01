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Все работодатели обязаны зарегистрироваться на электронной бирже труда

Регистрация бесплатная.

Фото : Zakon.kz1 октября 2018, 11:44

Управление занятости и социальных программ Алматы уведомило о том, что все работодатели должны зарегистрироваться на электронной бирже труда, передает Zakon.kz.

Как сообщается, сайт электронной биржи - enbek.kz, регистрация бесплатная в рубрике «работодатель».


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