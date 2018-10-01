Все работодатели обязаны зарегистрироваться на электронной бирже труда
Регистрация бесплатная.
Фото : Zakon.kz1 октября 2018, 11:44
Управление занятости и социальных программ Алматы уведомило о том, что все работодатели должны зарегистрироваться на электронной бирже труда, передает Zakon.kz.
Как сообщается, сайт электронной биржи - enbek.kz, регистрация бесплатная в рубрике «работодатель».
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939473-08568e121f96f125ae0aca89ca1cca75
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...