Все работодатели обязаны зарегистрироваться на электронной бирже труда

Регистрация бесплатная.

Управление занятости и социальных программ Алматы уведомило о том, что все работодатели должны зарегистрироваться на электронной бирже труда, передает Zakon.kz.

Как сообщается, сайт электронной биржи - enbek.kz, регистрация бесплатная в рубрике «работодатель».

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