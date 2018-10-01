Нурлан Нигматулин принял посла Армении

Нигматулин отметил традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Арменией, которые продолжают развиваться в духе взаимовыгодного партнерства.

В мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Казахстане Ару Саакяна, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Нигматулин подчеркнул значимость недавней встречи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в Душанбе, отметив при этом, что обсужденные вопросы и темы будут важны как для Казахстана, так и для Армении.

Ара Саакян рассказал об успехах, достигнутых Казахстаном, подчеркнув, что в нашей стране проходят важнейшие события международного и регионального масштабов. Редчайшим явлением в истории армянский дипломат назвал строительство столицы Астаны за короткое время.

Собеседники обсудили перспективные направления дальнейшего казахстанско-армянского взаимодействия. Это информационные технологии, переработка сельхозпродукции, туризм. По мнению спикера мажилиса, большой потенциал и у торгово-экономического сотрудничества. Сегодня в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат и работа по его улучшению активно продолжается в соответствии с поручением Президента Казахстана.

Ара Саакян сказал, что при поддержке казахстанской стороны и президента Нурсултана Назарбаева Армения вступила в ЕАЭС.

"С каждым годом мы ощущаем позитивные результаты от этого Союза. В этом Союзе мы показываем хороший пример того, как можно работать во благо своих народов", - добавил дипломат.

Собеседники также высказались за развитие межпарламентских отношений. По словам Нигматулина, встречи профильных комитетов и межпарламентских групп по сотрудничеству между Мажилисом и Национальной Ассамблеей позволят изучать и обмениваться опытом законотворческой деятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!