Октябрь для казахстанцев начнётся с похолодания
На западе страны ожидаются заморозки.
Фото : ruffnews.ru1 октября 2018, 12:01
Синоптики прогнозируют похолодание по Казахстану в ближайшие три дня, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как отмечают метеорологи, антициклон, удерживавший в выходные дни аномально тёплую погоду с температурой воздуха выше климатической нормы на 4…7°С, сместился на юг Западной Сибири.
"В ближайшие двое суток через Казахстан будут смещаться холодные атмосферные фронты, с которыми 2 октября в северных и центральных областях, 2-3 октября на юго-востоке и востоке республики местами ожидаются дожди", - говорится в сообщении синоптиков.
Также отмечается, что в тыл фронтам на западные области республики начал смещаться очередной антициклон, уже вызвавший там заморозки. В последующие сутки антициклон будет перемещаться на восток, что станет причиной понижения температуры воздуха до 0…5° мороза на севере, в центре и востоке Казахстана.
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