Как холдинг "Байтерек" поддерживает крупный бизнес
Ключевые инструменты поддержки указаны в инфографике.
Фото : "Байтерек"1 октября 2018, 12:07
Холдинг "Байтерек" через свои дочерние организации осуществляет всестороннюю поддержку развитию казахстанского бизнеса, от льготного кредитования инвестиционных проектов и экспортных операций до вхождения в капитал проектных компаний и содействия в привлечении инвесторов.
С ключевыми инструментами этой поддержки можно ознакомиться благодаря специально подготовленной инфографике.
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