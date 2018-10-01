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Как холдинг "Байтерек" поддерживает крупный бизнес

Ключевые инструменты поддержки указаны в инфографике.

Фото : "Байтерек"1 октября 2018, 12:07

Холдинг "Байтерек" через свои дочерние организации осуществляет всестороннюю поддержку развитию казахстанского бизнеса, от льготного кредитования инвестиционных проектов и экспортных операций до вхождения в капитал проектных компаний и содействия в привлечении инвесторов.

С ключевыми инструментами этой поддержки можно ознакомиться благодаря специально подготовленной инфографике.


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