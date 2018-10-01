Почти 1,5 млн тенге заплатит экс-адмполицейский за мошенничество

Он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

В районном суде №2 Алматинского района рассмотрено уголовное дело в отношении экс-инспектора отдела административной практики УАП ДВД Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на райсуд.

Мужчина был предан суду по ст.190 ч.3 п.2 УК (мошенничество).

"Из материалов дела следует, за прекращение административного материала в отношении гражданина А., совершившего дорожно-транспортное происшествие, потребовал и получил денежные средства в сумме 50 000 тенге от последнего", - рассказали в суде.

Приговором суда экс-инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 600 МРП, что составляет 1 443 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах Республики Казахстан.

Приговор вступил в законную силу.

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