Полицейскому пришлось стрелять, чтобы остановить автовора в Астане

Предупредительный выстрел был совершен в воздух.

В Астане при попытке кражи из Range Rover был задержан мужчина, который ранее обворовал машину иностранца, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

На прилегающей к «Қазмедиа орталығы» территории, во время несения службы по охране здания центра, столичный полицейский пресек кражу из автомобиля Range Rover.

"Сотрудник заметил злоумышленника, когда тот пытался незаконно проникнуть в салон автомобиля. На требования остановиться он не реагировал и попытался скрыться. Остановить и задержать преступника полицейскому удалось, сделав предупредительный выстрел в воздух", - рассказал Садубаев.

В ходе разбирательств было установлено, что задержанный - ранее судимый житель Акмолинской области - в этот же день по улице Сарайшык , разбив стекло, совершил кражу из иномарки, принадлежащей гражданину иностранного государства.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

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