В РК ужесточат охрану археологических объектов

После бесконтрольных раскопок, проводимых на протяжении многих лет, территория, занимаемая отвалами, превышает в разы территорию и высоту самих памятников.

В Мажилисе Парламента РК министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы представил правительственный законопроект "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, данный проект закона предлагает ряд концептуальных норм.

"Первое, необходимо расширение понятия и видов памятников истории и культуры. Необходимо придать официальный статус объектам, определяемым как сакральные, а также вывести в отдельный вид памятников сооружения монументального искусства, которые сегодня отнесены к группе памятников архитектуры и градостроительства, что не отражает их основной сути", - пояснил А. Мухамедиулы.

Предлагается систематизировать вопрос выявления и учета объектов историко-культурного наследия.

"К примеру, в настоящее время памятник археологии признается памятником истории и культуры с момента его выявления автоматически. При этом данный статус за памятником официально не закрепляется. Эта правовая коллизия не позволяет своевременно включить объект в список памятников истории и культуры. Как следствие, отсутствует должный мониторинг его состояния со стороны уполномоченного органа, выделение своевременного финансирования на обеспечение его сохранности, что в итоге ведет к ухудшению общего состояния вновь выявленного археологического объекта", - констатировал глава ведомства.

В качестве примера он привел археологические объекты Жуантобе, Караспан тобе, Борижари, Культобе в Ордабасинском районе Туркестанской области, которые находятся в списке предварительного учета продолжительное время, меры по ним не принимаются десятилетиями.

"Для четкой регламентации данного вопроса в законопроекте определены конкретные шаги и хронологические рамки по включению либо исключению их из списка предварительного учета и действия по определению статуса объекта. Так, вновь выявленный объект историко-культурного наследия до 3 лет, в исключительных случаях до 5 лет обозначается в списке предварительного учета, далее в установленном порядке переносится в список памятников истории и культуры либо исключается на основании проведения историко-культурной экспертизы", - сообщил министр.

"Во-вторых, серьезной проблемой сегодняшнего дня является регулирование вопроса проведения археологических работ на памятниках истории и культуры. Отсутствие порядка проведения археологических работ привело к тому, что сегодня каждый археолог сам для себя определяет ход работы. И зачастую организации, проводящие археологические исследования оставляют раскопанный объект без консервации, не вывозят отвалы с территории, что приводит к безвозвратной утере историко-культурной значимости объекта", - указал А. Мухамедиулы.

По его словам, именно вследствие этого оказалось плачевным состояние городища Отырар в Туркестанской области.

"В таком состоянии большинство археологических объектов. После бесконтрольных раскопок, проводимых на протяжении многих лет, территория, занимаемая отвалами, превышала в разы территорию и высоту самого памятника. В целях упорядочения вопроса и ужесточения мер охраны в компетенцию уполномоченного органа предлагается включить норму по разработке и утверждению правил и условий проведения археологических работ, где будут четко регламентированы все действия, связанные с работами на объекте", - отметил он.

В-третьих, предусмотрены нормы по согласованию местными исполнительными органами вопроса лишения и придания статуса памятников местного значения с центральным уполномоченным органом – Министерством культуры и спорта. Данная мера позволит обеспечить объективность и обоснованность принимаемых решений.

"Четвертое, отдельное внимание в законопроекте отводится вопросам лицензирования археологических и реставрационных работ. Данная норма вводится в целях исключения ситуации, когда один и тот же ученый заявляется научным руководителем от нескольких организации при подаче заявления на выдачу лицензии (…). Следующий важный шаг - передача компетенции по утверждению границ охранных зон памятников историко-культурного наследия от местных представительных органов местным исполнительным органам, так как обеспечение охраны и использования памятников является прямой компетенцией акиматов областей, городов республиканского значения и столицы", - добавил глава Минкультуры.

Как он отметил, серьезный резонанс вызвала ситуация по городищу Талгар, когда его охранные зоны были утверждены местными представительными органами без достаточной проработки, в дальнейшем вызвала большие земельные споры.

В проекте закона особое внимание уделено обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий.

"И, в-пятых, в целях обеспечения сохранности памятников истории и культуры предусматриваются меры, обеспечивающие планомерное и согласованное проведение археологических и научно-реставрационных работ (…). Предлагается закрепить нормы по ежегодному планированию археологических и научно-реставрационных работ, план которых будет утверждаться уполномоченным органом (МКС) и формироваться на основании предложений местных и центральных государственных органов, а также иных юридических и физических лиц", - сказал А. Мухамедиулы.

По его словам, все эти правовые меры дадут возможность упорядочить, систематизировать осуществление археологических раскопок и научно-реставрационных работ. Кроме того, это позволит исключить возможность двойного финансирования работ.

Ксения Давыдова, Астана

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