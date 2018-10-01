Fashion-индустрия Ольги Бузовой терпит убытки

В 2017 году убытки компании составили более двух миллионов рублей.

Ольге Бузовой так и не удалось сделать прибыльным свой бизнес по продаже одежды. Только за прошлый год она понесла убытки в размере более двух миллионов рублей, передает life.ru.

С футболистом Дмитрием Тарасовым у Ольги Бузовой остались общие интересы и после развода — у них совместный бизнес. Бывшие супруги являются совладельцами ООО "ФЭШН". У Ольги и Дмитрия по 25% в уставном капитале компании. Ещё четверть принадлежит сестре Ольги — Анне — и столько же гражданскому мужу Анны — Константину Штрыкину. Бизнес зарегистрирован ещё в ноябре 2012 года. Тогда его смело можно было назвать семейным. Правда, сейчас дела пошли на спад.

Компания занимается продажей одежды. Ольга уже давно и сама носит вещи собственного бренда и активно рекламирует их в соцсетях. На её странице в "Инстаграме" регулярно появляются фото самых разных предметов гардероба — от элегантных платьев до дерзких курток-косух. В большинстве случаев моделью для демонстрации одежды выступает сама Ольга. Казалось бы, такой бизнес успешной телеведущей и певицы должен быть обречён на успех. На фото одежда выглядит вполне современно и стильно. Впрочем, недёшево.

Действительно, цены хоть и нельзя назвать заоблачными, но всё-таки выше среднего. Например, похожую футболку можно купить в обычном магазине в два раза дешевле, если не в три. Летние короткие платья продаются примерно за четыре с половиной тысячи. Конечно, эти цены не смутят истинных фанатов Ольги или тех подписчиков, кто не привык считать каждую копейку. И всё же многие предпочитают подешевле. Возможно, именно в этом и кроется причина того, что заработать на продаже одежды в этом году Ольге не удалось.

Несмотря на все усилия, сделать бизнес прибыльным так и не получилось. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году убытки компании составили более двух миллионов рублей. Это на 200 тысяч больше, чем за предыдущий период. В 2016 году убытков было 1,8 миллиона. Впрочем, самые сложные времена компания переживала в 2015-м, когда убыток возрос до четырёх с половиной миллионов. Эти показатели резко контрастировали с успешным 2014 годом, тогда прибыль компании достигла 11,8 миллиона.

Впервые Ольга начала экспериментировать с дизайном в 2011 году. Она договорилась выпустить линию одежды с итальянской компанией C&C Milano под брендом C&C by Olga Buzova. Тогда же по программе франчайзинга в регионах открылось более 40 магазинов, где продавались вещи бренда. Правда, вскоре представители C&C заявили, что продажи нестабильны, несмотря на растущую популярность самой певицы. В 2015 году телеведущая отказалась от сотрудничества с итальянской компанией и начала выпускать одежду исключительно под собственным брендом. Кстати, в 2013-м Ольга вместе со своей сестрой Анной открыла сеть магазинов бижутерии BijouxRoom. Бренд тоже принадлежит ООО "ФЭШН", как и линия одежды.

Как бы то ни было, убытки ООО "ФЭШН" никак не сказываются на росте общего дохода Ольги. За последние годы она стала одной из самых востребованных звёзд отечественного шоу-бизнеса. По данным Forbes, её доход за 2017 год составил 2,2 миллиона долларов. Певица заняла 14-е место в рейтинге доходов российских звёзд шоу-бизнеса. Причём за год в этом списке она поднялась на 18 пунктов.

Представитель Ольги Бузовой — Антон Богославский — не смог прояснить ситуацию. Сумма убытков показалась ему завышенной, тем более что продажи одежды, по его словам, идут очень бойко.

— Ольга первая придумала выпускать футболки со словами своих песен, — рассказал Лайфу Антон Богославский. — И они отлично раскупаются! Вы посмотрите, сколько у неё поклонников! Армия! Конечно, это не масс-маркет, футболки стоят в среднем порядка трёх тысяч. Тем не менее спрос огромный. Мне трудно себе представить, что продажи одежды Ольги могут быть убыточны.

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