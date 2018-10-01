Порошенко выразил благодарность Путину

Глава Украины - страна никогда не вернется в российскую империю.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN поблагодарил Владимира Путина за то, что тот якобы "сделал Украину более европейской страной", передает РИА Новости.

По словам Порошенко, пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33 процента населения, а сейчас — 74.

"Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности", — заявил он.

Резюмируя, глава Украины пообещал, что его страна "никогда не вернется в российскую империю".

"Смешные попытки"

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а спустя два года определил вступление в НАТО целью внешний политики страны. В начале сентября этого года Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Киеву необходимо соответствовать ряду критериев, что в ближайшие годы не представляется возможным. В Раде попытки власти привести Украину в Евросоюз и НАТО называли смешными. Так, по мнению депутата Виктора Бондаря, стремление Порошенко к евроинтеграции "выставляет страну в невыигрышном свете".

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