Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Южная Корея и КНДР начали разминирование демилитаризованной зоны

Южнокорейские саперы разминировали уже два участка пограничной зоны.

Фото : Ahn Young-joon / AP1 октября 2018, 14:00

Военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Reuters.

По заявлению южнокорейского министерства обороны, военные приступили к демонтажу наземных мин в демилитраризованной зоне Панмуджон. Взрывные устройства уберут в течение 20 дней.

Как передавало Associated Press, южнокорейские саперы разминировали уже два участка пограничной зоны. На какой стадии разминирования находится северокорейская сторона, не уточняется.

Отмечается, что договоренность убрать взрывные устройства из демилитаризованной зоны была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем главы государств также договорились о соединении сети железных дорог двух государств. Кроме того северокорейский лидер Ким Чен Ын и его коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбёне.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты