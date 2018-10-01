Введут ли платный въезд в Алматы

В городском акимате рассказали, как будет решаться экологическая проблема мегаполиса.

Вопрос платного въезда в центр Алматы управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог сейчас не обсуждается. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Ерлан Адилов, передает Sputnik.

"Вопрос организации платного въезда в центральную часть города для иногороднего транспорта в настоящее время управлением не рассматривается. Однако, изучив международный опыт, считаем, что в целях упорядочения транспортных потоков и снижения использования личного транспорта вопрос платного въезда и проезда имеет место в рассмотрении этого проекта", — рассказал Адилов.

По словам Адилова, автотранспорт остается одним из основных источников загрязнения воздуха в Алматы. По последним данным, ежегодные валовые выбросы вредных веществ от транспортных средств составляют 80 тыс тонн, что больше 65% от общего количества выбросов. Стационарные источники – например, промышленные предприятия или ТЭЦ — выбрасывают в атмосферу 39 тыс тонн загрязняющих соединений, что составляет 32%. Остальное – 3,9 тыс тонн, или 3% — выбросы от домов частного сектора.

По словам заместителя руководителя управления, для улучшения экологической ситуации развивается проект платных парковок, увеличивается количество выделенных полос для автобусов и троллейбусов, расширяется сеть велодорожек, обновляется общественный транспорт и такси. В следующем году будут выпущены дополнительно 100 электробусов, сообщил Адилов.

По данным управления, в Алматы зарегистрировано свыше 500 тыс автомобилей, ежедневно на территорию города въезжает приблизительно 200 тыс автомобилей из пригородных районов.

На прошлой неделе глава Astana LRT Бейбут Есжанов заявил, что вопрос платного въезда в Астану будет вынесен на общественные слушания в 2019 году. По прогнозам, платный въезд разгрузит автомобильные дороги на 15-20%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!