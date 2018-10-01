Насколько реален третий поединок между Головкиным и "Канело"

Информацией о возможном бое боксеров поделился корреспондент HBO.

Информацией о том, насколько реален третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом со Sports.kz поделился корреспондент телевизионного канала HBO Киран Малвэйни.

"Я был удивлен, что второй бой Головкина и «Канело» собрал меньше денег, чем первый, поэтому было непонятно, состоится ли на самом деле третий. Я даже начинал задаваться вопросом, возможен ли он вообще. Как «Канело», так и Головкин могут чувствовать, что им следует встречаться с более легкими соперниками — по крайней мере, на некоторое время. Но, как вы, возможно, видели, HBO объявил, что 2019-й станет годом бизнеса в боксе. Очевидно, что это влияет на будущее как Головкина, так и «Канело», и на вероятность того, что их третий бой состоится", — раскрыл имеющиеся у него данные эксперт.

16 сентября 2018 года, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49-1-2, 34 КО).

12-раундовый поединок, который прошел в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился победой мексиканца по очкам, раздельным решением судей.

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