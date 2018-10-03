Как легко открыть бизнес со Сбербанком

Главные достоинства новой акции от Сбербанка включают в себя предоставление комплекса услуг и существенную экономию финансов.

Делать бизнес непросто. Особенно, когда ты – дебютант и у тебя за спиной пока нет багажа знаний опытного бизнесмена. Но по-настоящему предприимчивых людей постоянно меняющиеся условия рынка не пугают. И это видно по цифрам: число предпринимателей в стране растет. Уже сейчас в секторе МСБ работает более 30% активного населения страны.

Сбербанк, позитивно оценивая потенциал роста этого сегмента, работает с начинающими предпринимателями очень тесно, разрабатывая и предлагая для них новые практичные инновационные банковские продукты.

- Мы понимаем, насколько сложно войти в рынок стартаперам, разрывающимся между желанием активно развивать и инвестировать в собственное дело и их реальными финансовыми возможностями, - рассказывает исполнительный директор ДБ АО "Сбербанк" Виталий Шемелин, - В этой ситуации, предприниматель хочет получить от банков оптимизированные услуги, которые максимально учитывают его интересы. Это должны быть гибкие, малозатратные и удобные инструменты. Поэтому, изучив рынок и потребности наших потенциальных клиентов, мы разработали акцию "Легкий старт", которая включает в себя наилучшие условия для открытия и развития бизнеса вместе со Сбербанком.

Акция, разработана для начинающих предпринимателей, зарегистрировавшихся в налоговых органах не позже 6 месяцев. Главные достоинства новой акции от Сбербанка включают в себя предоставление комплекса услуг и существенную экономию финансов.

В базовый пакет входят: бесплатное открытие банковского счета, открытие платежной карты VISA BUSINESS Start, регистрация и подключение к интернет-системе "Сбербанк Бизнес Онлайн", автоматизированное присвоение учетного номера валютного контракта, 30%-ная скидка на: внешние переводы в национальной и иностранной валюте, на кассовые операции (прием наличных денег и выдачу наличных денег на зарплату), на обменные (конверсионные) операции.

- Если предприниматель обратится в сторонний банк, подобные операции ему обойдутся в копеечку. Сбербанк же предлагает воспользоваться привлекательными условиями бесплатно или с существенными скидками до конца 2018 года, - сказал, завершая разговор, Виталий Шемелин, - Поэтому, если вы начинающий предприниматель, который умеет считать деньги и ценить время, акция "Легкий старт" для вас!

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Эрик Сагир.

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