Российская певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома
Мужчина покончил с собой.
Фото : Экспресс-газета1 октября 2018, 15:04
Российская эстрадная певица Марина Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в квартире в Москве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей «Москва» 1 октября, передает Lenta.ru.
Отмечается, что поздним вечером 30 сентября полиция получила информацию об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на улице Ратная в районе Северное Бутово. «По предварительным данным, гражданин покончил с собой — на компьютере обнаружена предсмертная записка», — заявил собеседник агентства.
Труп был доставлен в морг, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Марина Хлебникова — 52-летняя певица и актриса. Она известна по таким песням, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!», «Мой генерал» и «Чашка кофию». В 2004-м она получила звание заслуженной артистки России.
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