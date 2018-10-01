Установлена личность "Кассе Себеро" - похороненного в Словении героя-казаха

После публикации в СМИ о неизвестном солдате, его родственники сопоставили все данные и поняли, что речь идет об их дедушке.

Стала известна личность казаха-героя, похороненного в Словении под именем "Кассе Себеро", передает Zakon.kz.

Это Касым Жакупов из Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

"Кассе Себеро" - тот самый неизвестный герой-казах, тайно похороненный местными в небольшом словенском селе Повир в декабре 1943 года – это, с вероятностью в 99,99999 процентов, Касым Жакупов, родом из СКО, оказавшийся среди партизан в Югославии во время войны. (Правы оказались те, кто предполагал, что "Себеро" могло означать не исковерканную фамилию, а начало названия "Северо-Казахстанской области" в его документах", - поделился Роман Василенко.

Замминистра пояснил, что после публикации в СМИ о неизвестном солдате, его родственники сопоставили все данные и поняли, что речь идет об их дедушке, который до сих пор числился без вести пропавшим.

"Внучатый племянник (наверное, можно так сказать) Касыма Жакупова – полковник полиции Болатбек Белгибеков, заместитель начальника кадровой работы ДВД Западно-Казахстанской области. Его дед Бекмагамбет (упоминающийся в письме) остался сиротой, и вырос в семье родственников – семье Касыма, а затем вместе они ушли на фронт. Белгибеков поднял военные письма Касыма, которые тот писал на казахском языке, но на "төте жазу", - рассказал подробности Василенко.

Письма все эти годы лежали у бабушки, никто не мог их прочитать, потому что казахский язык в 1929-1940 годах использовал модифицированный латинский шрифт, а в 1940 году был переведен на алфавит, основанный на кириллице. Белгибеков связался со специалистами из КазНУ им. Аль-Фараби, которые помогли им понять и прочитать некоторые письма солдата.

Что же известно о Касыме Жакупове. Как сообщили родные, он родился в 1906 году в селе Баян Жамбульского района Северо-казахстанской области. Призван 24 июля 1941 года Пресновским РВК, рядовым. Пропал без вести в феврале 1943 года.

"По словам родственников, Касым знал иностранные языки и поэтому его закинули в тыл врага на территорию Югославии. Он периодически писал оттуда родным письма, однако в начале 1943 года от него перестали приходить весточки. Родные все послевоенные годы его искали, но не знали точно, в каком направлении он воевал. Прочитав новость о без вести пропавшем деде, перевели его письма с адаптированной латинской графики на кириллицу. По их мнению, все данные совпадают, так как только один Касым из Северо-Казахстанской области не вернулся с войны, и не было никаких вестей от него. В прошлом году скончалась супруга Касыма Жакупова, у них был единственный сын, которого уже тоже нет в живых. Однако у Касыма остались внуки, одного из которых в честь деда назвали Касым", - написал Роман Василенко.

Он выражает благодарность чрезвычайному и полномочному послу Казахстана в Словении Кайрату Сарыбаю, который и затеял поиски ответов в этой истории несколько месяцев назад. Также Василенко выражает благодарность Белгибекову "и за его усилия, и за то, что связался с пресс-службой МИД, и, конечно же, за деда!"

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