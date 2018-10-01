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В международном учении в Отаре задействовано более 3000 военнослужащих

На полигоне «Гвардейский» предстоит отработать все, что необходимо для достойного ответа на современные вызовы и угрозы.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы1 октября 2018, 15:34

Как уже сообщал Zakon.kz, в Казахстане будет проведено тактико-специальное учение с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов ОДКБ «Поиск-2018».

Сегодня на полигоне «Гвардейский» 40-й военной базы Отар состоялось торжественное открытие международного тактико-специального учения ОДКБ «Поиск-2018».

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения, сказал:

- Военно-политическая обстановка вокруг зоны ответственности ОДКБ в настоящее время характеризуется нарастанием негативных процессов в сфере военной безопасности. Достаточно напряженной и вызывающей наибольшую обеспокоенность является ситуация в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Все, что необходимо для достойного ответа на эти вызовы и угрозы, нам предстоит отработать в ходе совместного учения в едином боевом строю.

В учении под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-майора Руслана Шпекбаева задействовано более 3000 военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки.

В ходе практических действий участники учения отработают вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и проведут специальную операцию по локализации вооруженного конфликта.

Генерал-полковник Анатолий Сидоров пожелал участникам учения проявить высокий профессионализм, слаженность в работе и творческий подход в решении поставленных учебно-боевых задач.


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