В международном учении в Отаре задействовано более 3000 военнослужащих

На полигоне «Гвардейский» предстоит отработать все, что необходимо для достойного ответа на современные вызовы и угрозы.

Как уже сообщал Zakon.kz, в Казахстане будет проведено тактико-специальное учение с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств - членов ОДКБ «Поиск-2018».

Сегодня на полигоне «Гвардейский» 40-й военной базы Отар состоялось торжественное открытие международного тактико-специального учения ОДКБ «Поиск-2018».

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения, сказал:

- Военно-политическая обстановка вокруг зоны ответственности ОДКБ в настоящее время характеризуется нарастанием негативных процессов в сфере военной безопасности. Достаточно напряженной и вызывающей наибольшую обеспокоенность является ситуация в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Все, что необходимо для достойного ответа на эти вызовы и угрозы, нам предстоит отработать в ходе совместного учения в едином боевом строю.

В учении под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-майора Руслана Шпекбаева задействовано более 3000 военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки.

В ходе практических действий участники учения отработают вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и проведут специальную операцию по локализации вооруженного конфликта.

Генерал-полковник Анатолий Сидоров пожелал участникам учения проявить высокий профессионализм, слаженность в работе и творческий подход в решении поставленных учебно-боевых задач.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!