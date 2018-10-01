Ерлан Кошанов: Поручения Главы государства должны быть исполнены в ускоренном темпе

Ход их реализации находится на особом контроле - аким Карагандинской области.

В Карагандинской области некоторые социальные проекты, реализовать которые поручил Глава государства во время сентябрьской поездки в регион, вышли на старт. В Темиртау уже в декабре начнётся строительство новой поликлиники, которая значительно облегчит медицинскую помощь для жителей города металлургов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

На аппаратном совещании в акимате области ответственные отчитались о ходе реализации поручений Главы государства.

Напомним, 6-7 сентября 2018 г. Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил Карагандинскую область с рабочим визитом. На встрече с общественностью в Доме Дружбы Караганды Глава государства дал ряд поручений по социально-экономическому развитию региона. Задание от Президента получило руководство "АрселорМиттал Темиртау" - по строительству новых социальных объектов и модернизации ТЭЦ-2. На средства компании в Темиртау должны быть построены: поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад. В Караганде требуется построить плавательный бассейн и Дворец школьников.

- Это те объекты, в которых горожане нуждаются в первую очередь. Поручения Главы государства должны быть исполнены в ускоренном темпе. Ход их реализации находится на особом контроле, - подчеркнул Ерлан Кошанов.

В Темиртау уже выбрали место для поликлиники: в районе Соцгорода, в 32-м квартале, по соседству со школой №4 и трамвайным парком.

По словам руководителя Управления здравоохранения области, это место удачное.

- Оптимально подходит и по инфраструктуре, и по потребностям. В этой части города нет наших объектов. Будет удобно для населения. Мы подсчитали: от 15 000 до 20 000 человек будут пользоваться услугами, - отметил он.

Поликлинику и спорткомплекс будут строить уже по готовым проектам. В ближайшее время компания получит чертежи в электронном виде.

- Задача поставлена. К строительству поликлиники приступим уже в этом году. По спорткомплексу строительные работы, думаю, начнём в следующем году, - сказал исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадим Басин.

Он сообщил, что по модернизации ТЭЦ-2 дело идёт к заключению контракта. По словам исполнительного директора, принято решение по строительству седьмого котла.

О темпах исполнения поручений в Караганде информировал аким города Нурлан Аубакиров. Уже в ноябре планируется объявить конкурс на строительство Дворца школьников. На этой неделе ожидается заключение госэкспертизы по проекту. По плавательному бассейну разработка ПСД начнётся в следующем году.

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