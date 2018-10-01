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Любитель "дамских сумочек" задержан в Астане

Проводится досудебное расследование.

Фото : 1news.zp.ua1 октября 2018, 15:51

Сотрудниками криминальной полиции столичного департамента внутренних дел за совершение разбойного нападения и ряда грабежей задержан 24 - летний житель столицы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленник совершал преступления в утреннее время, когда женщины спешили на работу. Предметом посягательства становились дамские сумочки и кошельки.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от неправомерных действий данного гражданина, просим обратиться в ДВД Астанs по адресу Бейбітшілік 19 или позвонить по телефонам: 71-61-51; 8-702-999-64-24 или по номеру 102.


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