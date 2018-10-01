По одному объекту возведут в Туркестане крупные компании

Государство оказывает постоянную поддержку предпринимателям, и теперь они должны внести свой вклад в развитие государства.

На прошлой неделе Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области. На совещании Президент Казахстана поручил министрам и членам Правительства, руководителям крупнейших компаний страны построить в Туркестане по одному объекту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.



В ходе совещания также Нурсултан Назарбаев отметил, что государство оказывает постоянную поддержку предпринимателям, и теперь они должны внести свой вклад в развитие государства.

К примеру, Александру Беловичу, руководителю строительной компании "Базис-А" Глава государства поручил построить в Туркестане здание театра. В свою очередь, А.Белович пообещал выполнить данное поручение. А одному из руководителей компании ENRC - известному миллиардеру Патоху Шодиеву поставлена задача по строительству в Туркестане музея тюркских народов. Кроме того, председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Сауату Мынбаеву было дано поручение построить стадион в соответствии с международными требованиями. Наряду с этим, холдинга "BI Group" под руководством Айдына Рахимбаева возведет "Центр казахских ханов, биев и батыров", а строительная фирма "Хайвилл Казахстан" приступит к строительству жилого комплекса. Национальная компания "Қазақстан темір жолы" построит Дворец молодежи, а АО "KEGOC" построит мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави. Более того, АО "Казпочта" запустит в Туркестане современное почтовое отделение и цифровой офис, а АО "Казахтелеком" внедрит Smart технологии. В свою очередь предприниматель Данияр Абылгазин пообещал построить водноспортивный комплекс, а Нурлан Смагулов открыть автосалон. Вместе с тем, АО НАК "Казатомпром" окажет финансовую поддержку Туркестану. Также свой вклад в развитие Туркестана внесут и турецкие компании.

Кроме того, на совещании ряд предпринимателей и представителей крупных компаний выразили свою готовность построить в Туркестане больницу и колледж. Глава государства четко обозначил каждый объект на бумаге и записал, кому поручено его строительство.



В ходе совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений Правительству и руководству региона по дальнейшему развитию областного центра.

"В связи с ростом населения города и объема туристов акимату совместно с фондом "Самрук-Казына", Министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок", - сказал Президент Казахстана.

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