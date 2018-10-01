Спасатели вызволили ребенка, застрявшего между труб теплотрассы

Медицинская помощь спасенному мальчику не понадобилась.

10-летнего мальчика, застрявшего между трубами теплотрассы, вызволили из ловушки спасатели, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в Кызылорде 30 сентября 2018 года. 10-летний мальчик во время игры оступился и провалился ногами в проем между трубами теплотрассы и застрял. Самостоятельно вытащить ребенка из ловушки игравшие вместе с ним дети не смогли.

"Получив сообщении о происшествии, спасатели Южного регионального аэромобильного оперативно спасательного отряда оперативно выехали на место происшествия. Оценив обстановку, они при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента расширили пространство между труб теплотрассы и освободили мальчика. К счастью, ребенок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели передали школьника матери", – сообщили в КЧС.

При этом спасатели отметили, что родителям следует быть более внимательным к своим детям и не оставлять их без присмотра. Но если ребенок все-таки где-то застрял, и достать его самостоятельно никак не получается, нужно звонить спасателям. Единый номер спасателей: 112.

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