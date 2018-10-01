Глава Сената принял председателя межпарламентской группы «Швейцария-Казахстан»

Собеседники отметили наличие благоприятных перспектив взаимодействия регионов Казахстана и Швейцарии.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Комитета по международным отношениям Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации, председателем межпарламентской группы «Швейцария-Казахстан» Филиппо Ломбарди, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

«Высоко оценив уровень двусторонних отношений Казахстана со Швейцарией, спикер Сената с благодарностью отметил, что в прошлом году Астану посетила федеральный президент Д. Лёйтхард, которая провела переговоры с Президентом Н. Назарбаевым и приняла участие в праздновании Национального дня Швейцарии на «ЭКСПО-2017»», - говорится в сообщении.

По мнению К. Токаева, активно развиваются связи между парламентами двух стран. Законодательные органы Казахстана и Швейцарии продуктивно сотрудничают в рамках парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы.

Собеседники рассмотрели вопросы углубления торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-логистических контактов. Швейцария по объему товарооборота входит в числе ведущих партнеров нашей страны в Европе. К. Токаев отметил значительно возросший транзитный потенциал Казахстана, проинформировал о реализации стратегии «Нурлы Жол» и ее сопряжении с китайской концепцией Великого Шелкового пути. Председатель Сената также обратил внимание Ф. Ломбарди на широкие возможности финансового сотрудничества в связи с открытием Международного финансового центра в Астане.

Они также отметили наличие благоприятных перспектив взаимодействия регионов Казахстана и Швейцарии, успешным примером здесь является партнерство между городами Алматы и Лугано, укрепляются связи между Алматинской областью и кантоном Тичино.

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