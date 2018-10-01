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Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в лечении рака

Лауреатами премии стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё.

Фото : Хроника.инфо1 октября 2018, 16:14

Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака, передает ТАСС.

"Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции", - объявил в понедельник Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте Стокгольма.

Джеймс Эллисон родился в 1948 году в США, в настоящее время является профессором университета в Хьюстоне. Тасуку Хондзё родился в 1942 году в Киото, с 1988 года - профессор университета этого города. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.


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