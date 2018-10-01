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Драка в автобусе в Актау: мужчина заставлял извиниться перед его женой

Чем закончилась схватка - неизвестно.

Фото : кадр видео1 октября 2018, 17:00

Отчаянную попытку мужчины заставить оппонента извиниться перед его женой сняли очевидцы в общественном транспорте, передает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в instagram. В описании сказано, что это произошло в Актау, в автобусе 2 маршрута. Один мужчина обхватил за шею другого, повалил на пол, при этом повторяя одно: "У жены проси прощения". Оппонент же требует, чтобы тот убрал руку.

"Здравствуйте. За жену заступается, второй мужчина обидел жену, а муж заставляет просит прощение...", - написал к видео один из комментаторов (стилистика сохранена).


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