Азербайджан обвинил Россию в оккупации

Депутат предложил коллегам подготовить законопроект об оккупированных территориях.

Часть территории Азербайджана находится под российской оккупацией. С таким заявлением в понедельник, 1 октября, выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) страны Гудрат Гасангулиев, передает Lenta со ссылкой на Haqqin.

«Наши земли оккупировала Россия», — сказал Гасангулиев на первом пленарном заседании осенней сессии парламента. Депутат предложил коллегам подготовить законопроект об оккупированных территориях.

По его словам, на неподконтрольных Баку территориях эксплуатируются природные богатства. «Растет число компаний, работающих на оккупированных территориях. Я считаю необходимым подготовить законопроект об этих территориях. После этого с этими компаниями надо будет поступать в соответствии с законом», — указал парламентарий.

«Часто говорят, что Азербайджан не может справиться с Арменией. Сколько бы мы ни наращивали военный потенциал, мы не сможем освободить наши земли, пока Россия оказывает военную поддержку Армении. И военное сотрудничество этих стран может стать причиной потери нами новых территорий», — заключил Гасангулиев.

В настоящий момент Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под контролем вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Населенный преимущественно этническими армянами, Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть себе контроль над регионом посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. В урегулировании конфликта принимает участие Минская группа ОБСЕ, в которую, помимо армянских и азербайджанских представителей, входят Москва, Вашингтон и Париж.

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