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В Германии у казахстанки забрали ребенка

Идет расследование, ребенок - в приюте.

Фото : 365Info1 октября 2018, 17:55

Органы опеки в Германии отобрали ребенка у гражданки Казахстана из-за того, что последняя наказала девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот случай был пару недель назад. Сейчас мать ребенка совместно с адвокатом оформляют все необходимые документы для суда. К сожалению, или к счастью, но правила в Германии таковы, что родители не должны наказывать своих детей. Сейчас расследование идет, ребенок находится в приюте. Мы приложим все усилия, чтобы семья воссоединилась. Наш консул посетил ребенка, и с матерью на постоянной связи», - сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

По его словам, «якобы, по данным немецких властей, мать наказала ребенка перед сборами в школу. В свою очередь, девочка рассказала об этом в школе».


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