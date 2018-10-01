Пьяный казахстанец приехал в Россию в вагоне с углем
За незаконное пересечение границы ему грозит до четырех лет тюрьмы.
В Курганской области (РФ) на одной из железнодорожных станций задержан гражданин Казахстана, который незаконно пересек границу в вагоне с углем. Нарушителя нашли пограничники при осмотре грузового поезда, сообщает ura.ru.
30-летнему мужчине до 2027 года запрещен въезд в Россию за ранее совершенные на ее территории правонарушения.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он забрался в вагон с углем на казахстанской станции "Пресногорьковская", чтобы пересечь границу в обход пограничного контроля. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. За незаконное пересечение границы ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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