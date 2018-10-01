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Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с ветеранами

Аким области выразил ветеранам благодарность за мужество, энергию и трудолюбие.

Фото : Nazerke Taskulova1 октября 2018, 18:12

В Петропавловске в честь Дня пожилых людей состоялась встреча главы региона Кумара Аксакалова с ветеранами области, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к гостям, аким области отметил, что этот день наполнен особым теплом и вниманием к старшему поколению.

"Сегодняшняя дата – день благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям города за вклад в развитие нашей области, за многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, доброту и мудрость",- сказал глава области.

Кумар Аксакалов отметил, что ветераны активно участвуют в общественно-политической жизни страны, патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Аким области выразил ветеранам благодарность за мужество, энергию и трудолюбие.

В Северо-Казахстанской области не ограничиваются одним днем, а проводят месячник по поддержке граждан старшего поколения, что стало доброй традицией. В рамках месячника участникам войны, ветеранам труда, пенсионерам и инвалидам оказывается всесторонняя материальная помощь и поддержка.


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