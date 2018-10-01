КГА приостановил эксплуатацию 17 воздушных судов и деятельность двух авиакомпаний

Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к ряду должностных лиц.

Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК совместно с Главной транспортной прокуратурой Республики Казахстан проводится работа по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в малой авиации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу КГА МИР РК.

Сегодня было проведено совместное совещание по вопросам усиления мер обеспечения безопасности полетов. В оперативном порядке приостановлена эксплуатация 17 самолетов (14 ВС Ан-2 и 3 ВС Tecnam) и 2-х свидетельств на выполнение авиационных работ авиакомпании Азия Континенталь Авиалайнс и ТОО "Независимая авиакомпания "КАЗАВИА".

Также, к административной ответственности привлечено должностное лицо эксплуатанта по статье 570 части первой КоАП РК за нарушение требований авиационной безопасности. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний за некачественную организацию летной и технической работы.

Комитетом гражданской авиации МИР РК продолжается работа по повышению безопасности полетов по принципу нулевой терпимости к нарушениям в безопасности полетов.

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