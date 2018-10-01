Министр сельского хозяйства РК встретился с крестьянами Мактааральского района

Во время визита Умирзак Шукеев ознакомился с ходом развития отрасли сельского хозяйства и посетил ряд объектов.

Сегодня заместитель Премьер-Министра Республики Кахзахстан - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область посетил Мактааральский район, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Во время визита У.Шукеев ознакомился с ходом развития отрасли сельского хозяйства и посетил ряд объектов.

В первую очередь, в селе Гулистан сельского округа Достык министр ознакомился с работой крестьянского хозяйства "Дармон". По словам руководителя хозяйства Д.Туйматова, на сегодняшний день из 46,38 гектаров земли на 5 га выращивают кукурузы, а на оставшихся 41,38 га хлопчатник. В крестьянском хозяйстве, где работают пятнадцать человек, имеется 8 единиц техники.

В общей сложности в Мактааральском районе хлопком засеяно более 38 593 га. В этом году в среднем урожайность составит 21-24 центнера с гектара. На сегодня в хлопкоприемные пункты района уже поступило более 20 тыс. тонн "белого золота", до конца уборочной кампании планируют собрать порядка 80 тыс. тонн хлопка. Для этого задействовано 365 бригад и около 100 комбайнов. Кроме того, на 33 тыс. га проведены работы по дефолиации хлопчатника.

Наряду с этим, У.Шукеев ознакомился с состоянием водорегулятора на канале "Достык", расположенного на казахстанско-узбекской границе и ходом реализации в районе работ по проекту ПУИД-2.

Отметим, что в Мактааральском районе около 40 тыс. гектаров земли вошли в программу ПУИД-2. По первому этапу проекта в сельских округах Енбекши и Жанажол на площади 8 тыс. га начнутся работы по строительству вертикальных дренажных скважин и регулировке коллекторных сетей и каналов. Для этого определен подрядчик, проведены подготовительные работы. Кроме того, второй этап проекта охватит 16 тыс. гектаров земли, расположенных на территории сельских округов Ииржар и Жамбыл, третий этап - сельские округа Атакент, Мактаарал и А.Калыбеков. где более 15 тыс. гектаров посевных площадей очистят от подземных вод и сохранят от засоления.

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