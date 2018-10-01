670 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК

Цель оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант"- пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.

На территории Алматы подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.

Цель мероприятия - усиление контроля за состоянием правопорядка и общественной безопасности, пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.

"По фактам нарушения иностранными гражданами правил пребывания на территории РК составлено 670 административных протоколов на иностранных граждан, за нарушение законодательства в области миграции населения принимающими иностранцев и лиц без гражданства ответственность понесли 71 гражданин РК, за привлечение работодателем иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения местных органов к административной ответственности привлечены 21 граждан нашей страны" - сообщил начальник Штаба Управления миграционной службы ДВД Алматы подполковник полиции Манас Абуов.

Кроме того, миграционной службой полиции Алматы зарегистрировано 10 досудебных расследований по ст. 393 УК РК "Невыполнение решения о выдворении", 1 досудебное расследование по факту незаконного пересечения Государственной границы, регламентированного ст. 392 УК РК, также по факту организации незаконной миграции по ст. 394 УК РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!