Шымкентского педофила приговорили к 15 годам тюрьмы

Вина обвиняемого полностью нашла свое подтверждение.

В Шымкенте осудили педофила, пытавшегося изнасиловать 11-летнего мальчика при входе в многоэтажный дом. Городской специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил 33-летнего подсудимого к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам судьи Абинура Карабаева, вина обвиняемого полностью нашла свое подтверждение. Подозреваемый совершил действия насильственного характера в отношении мальчика, однако не успел совершить насилие. 21 сентября суд признал его виновным по статье 121 части 4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и приговорил к 15 годам лишения свободы.

В июле текущего года в одном из многоэтажных домов в Шымкенте мужчина, закрыв входную дверь изнутри, начал избивать мальчика. Раздев свою жертву, преступник совершил действия насильственного характера. Пожилая женщина, услышав голос ребенка, ворвалась внутрь и успела выгнать мужчину. Действие насильника было запечатлено на камеру. Подозреваемого задержала полиция. Была проведена судебно-медицинская экспертиза.

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