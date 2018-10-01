В Акмолинской области чествовали ветеранов в рамках Международного дня пожилого человека

В области насчитывается 111 тыс. ветеранов, из них 68 участников Великой Отечественной войны и 5 570 тружеников тыла.

Накануне Международного дня пожилых неожиданный и необычный подарок сделал ветеранам акимат Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В этом году данные торжества были проведены в совершенно новом формате, сообщает управление внутренней политики.

На комфортобельных туристических автобусах 80 ветеранов-активистов из Астаны, Кокшетау и председатели районных и городских Советов ветеранов совершили экскурсию по Щучинско-Бурабайской курортной зоне. Гости получили незабываемые впечатления от последних изменений, превративших курортный край в мощный туристский центр страны.

Маршрут их поездки пролегал через посещение, открытого в этом году в рамках программы "Рухани жаңғыру" археолого-этнографического комплекса "Визит Центр "Ботай", этноаула "Жайлау", историко-краеведческого музея, Республиканской лыжной базы и многих других достопримечательностей.

Вечером на торжественном приеме акима области Малик Мурзалин рассказал о проводимой по поручению Главы государства работе по продвижению туристского потенциала региона, в том числе, и курорта Бурабай.

Главным мероприятием стало проведение торжественного собрания во Дворце культуры "Кокшетау". Почетными гостями программы стали более 600 человек - ветераны войны и труда, труженики тыла, пенсионеры, представители общественных организаций.

К ветеранам и пенсионерам со словами благодарности обратился глава региона Малик Мурзалин.

"Вы – поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового и боевого героизма, образцы мудрости, истинного патриотизма, любви к родной земле. Вы работали на будущее страны и на благополучие его народа. Многое из того, чем сегодня гордится наша республика, что появилось в ней впервые, было создано вашими руками", - отметил глава региона.

В своем выступлении аким области проинформировал присутствующих о принимаемых системных мерах по социальной поддержке населения лиц старшего возраста. Сегодня в регионе пожилые граждане обеспечиваются специальными социальными услугами, которыми охвачено порядка 4 тысяч человек.

Кроме того, будут произведены выплаты из местного бюджета более 10 тысячам человек и в течение месячника свыше 100 тыс. человек будет оказана материальная поддержка спонсоров, работодателей на более 200 млн.тенге.

Благодарственными письмами акима области и ценными подарками были отмечены 19 ветеранов, среди которых председатель Совета аксакалов, общества "Қазақ тілі", Почетный гражданин г.Степногорск Сағиев Тоқтамыс, ветеран атомной отрасли, чемпион Европы по гиревому спорту Нугуманов Борис, лауреат Государственной премии СССР Самокишин Василий, депутат областного маслихата Ашебеков Сагадат, обладатель знака "Отличник народного просвещения Казахской ССР" Антошкина Галина, заслуженный тренер РК, воспитавший 6 чемпионов Азии по самбо Жапаров Беким, председатель Советов ветеранов п. Шортанды Куртбариев Мемед, отметивший в этом году 80 – летие, но до сих пор принимающий активное участие в общественной жизни области и т.д.

К слову, в области насчитывается 111 тыс. ветеранов, из них 68 участников Великой Отечественной войны и 5 570 тружеников тыла.

Красочная, праздничная программа с участием творческих коллективов области стала особым, музыкальным украшением мероприятия. А общее фото стало еще одной памятной страничкой в их богатой биографии.

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