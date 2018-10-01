В сфере образования внедрят новые проекты по искоренению коррупции

Внесены ряд конкретных предложений по снижению коррупционных рисков, а также обеспечению прозрачности в сфере образования.

Сегодня по инициативе Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области, Департамента Национального бюро по Туркестанской области, а также областного акимата прошло заседание по вопросам снижения уровня коррупции в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя областного филиала партии "Нур Отан" по Туркестанской области Н.Жолдасов, руководители областного управления образования, городского и райнного отделов образования, заместители акимов районов и городов, курирующих сферу образования, а также 1300 директоров образовательных учреждений области.

Цель мероприятия - снижение уровня коррупции в сфере образования, а также обсуждение вопросов прекращения незаконного сбора денег с родителей учеников.

В ходе заседания заместитель акима области У.Садибеков подчеркнул, что сфера образования наиболее подвержена коррупционным рискам и поручил образовательным учреждениям принять конкретные меры по снижению уровня коррупции.

Кроме того, руководитель Департамента Г.Турсунбаев отметил, что несмотря на общее снижение уровня коррупции в стране, сфера образования по-прежнему остается одной из сфер с высоким уровнем коррупции.

Руководитель департамента внес ряд конкретных предложений по снижению коррупционных рисков, а также обеспечению прозрачности в сфере образования.

В частности, предложения касались внедрения централизованных систем финансирования и бухгалтерского учета, передачи функции директоров школ по найму учителей непосредственно членам конкурсной комиссии, разработки программы тестирования для кандидатов на должности преподавателей, передачи на аутсорсинг функции технического персонала, а также призвал образовательные учреждения размещать информацию о средствах, выделяемых из местного и республиканского бюджета.

В свою очередь, руководство Департамента Национального бюро выступило с докладом о преступлениях, совершенных в сфере образования, а собравшимся показали видео задержания руководителей учебных учреждений.

Помимо этого, на заседании с докладом также выступили первый заместитель председателя областного филиала партии "Нұр Отан", руководитель областного управления образования, а директор Назарбаев Интеллектуальной школы Б.Касимов поделился опытом школы по обеспечению прозрачности при приеме учителей и учеников.

По итогам совещания были даны протокольные поручения, а заместитель акима области У.Садибеков поручил присутствующим сделать выводы из сегодняшнего заседания.

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