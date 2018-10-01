За два дня в Астану поступило 96 вагонов угля

Это 6681 тонн.

Общий запас угля в тупиках по состоянию на 1 октября составляет 8556,1 тонны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 29 сентября по 1 октября в столицу поступило 96 вагонов угля, или 6681 тонна.

Из них:

- 26 вагонов марки Шубаркуль, или 1802 тонн;

- 34 вагона Майкубы, или 2365 тонн;

- 16 вагонов Каражыра, или 1116 тонн;

- 20 вагонов Кузнецкого, или 1398 тонн.

Всего за август и сентябрь 2018 года в столицу было поставлено 82,7 тысячи тонн твердого топлива.

Ранее сообщалось, управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны подписало меморандумы с реализаторами угля по недопущению роста цен. Ситуация на рынке угля ежедневно мониторится акиматом города Астаны и находится на постоянном контроле.

На базе "iКомек 109" создана горячая линия для населения о ценах и точках продаж твердого топлива.

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