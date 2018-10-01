Больше половины деревьев в Алматы в плачевном состоянии

Общественники заявляют, ежегодно зеленый фонд Алматы только уменьшается.

Многие из деревьев представляют угрозу для жизни алматинцев, уверены экологи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Такая ситуация сложилась из-за неправильной обработки и санации зеленых насаждений. Специалистов беспокоит не только состояние сотен деревьев, но и их внешний вид. После очередной санитарной обработки алматинские деревья стали больше похожи на… пальмы. Экологи призывают, как можно скорее приступить к спасению зеленого фонда. Иначе начнутся необратимые последствия.

На одном из центральных проспектов Алматы уже несколько дней идет санитарная обработка деревьев. Все происходящее на мобильные телефоны снимают возмущенные общественники. Они говорят, некогда пышные кроны дубов и тополей рабочие срезали и буквально изуродовали зеленые насаждения.

- Фактически это уничтожение зеленого фонда Алматы. Поскольку не все деревья в состоянии перенести такое варварское отношение. И подряд такое не делается, к примеру, дубы такое вообще не переносят и начинают потом болеть. Особо стоит отметить, что из 3 миллионов деревьев, которые когда-то были в Алматы, на сегодняшний день на 1 миллион жителей осталось чуть меньше 900 тысяч, - рассказывает общественник Абай Ерекенов.

Общественники заявляют, ежегодно зеленый фонд Алматы только уменьшается. И назвать сейчас точное количество деревьев крайне сложно. И экологическая обстановка в городе вызывает беспокойство.

О плачевном состоянии алматинских деревьев, говорят и экологи. По их словам, сейчас большей части зеленых насаждений уже более 60 лет. Некоторые и вовсе пора спилить. Недавно старое и трухлявое дерево едва не убило несколько пассажиров легковушки. На проезжавший автомобиль в самом центре города упал огромный тополь. В итоге девушка оказалась в больнице. Стремительно стареют и сгнивают сейчас молодые деревья. Одной из причин специалисты называют неправильную обработку и уход за зелеными насаждениями.

- Последние два или три года акимат отошел от побелки деревьев. Хотя в свою очередь побелка защищает кору, а также снижает численность вредных организмов, защищает кору от солнечных перепадов, ожогов и других воздействий. После обрезки нужно проводить профилактические работы, нужно заниматься лечением коры, лечением дерева и этих ран деревьев, особенно старовозрастных, - говорит завотделом Института защиты и карантина растений МСХ РК Нуржан Мухамадиев.

Какие именно работы проводит акимат после каждой санитарной обработки, выяснить так и не удалось. В управлении природных ресурсов Алматы еще только готовят ответ.

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