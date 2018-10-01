Женщина бросилась на капот автомобиля и погибла под колесами в Алматы

ДТП произошло по проспекту Рыскулова в восточном направлении между улицами Ахрименко и Карпатская.

Находившийся на дороге человек попал под колеса автомобиля на широкополосном проспекте в Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Наезд на пешехода произошел по проспекту Рыскулова в восточном направлении между улицами Ахрименко и Карпатская. Со слов водителя Toyota, пешеходом была женщина в возрасте 40-45 лет, которая металась по проезжей части среди машин и вела себя неадекватно. Водитель уверяет, что заметив ее стал тормозить, но она прыгнула на капот авто и разбила лобовое стекло. От полученных травм пешеход скончался на месте. Полицейские установят личность погибшей и восстановят реальную картину произошедшего.

По статистике полицейских Алматы, только в этом году 38 из 57 погибших на дорогах города пешеходов сами спровоцировали ДТП, от которого и погибли.

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